Тренд лета – обтягивающий корсет: с чем его носить показывает Эльза Хоск

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск показала своим подписчикам в инстаграме новый стильный образ. Молодая мама на своем примере удачно продемонстрировала, с чем и как можно носить тренд лета – корсет.

Корсет – один из некомфортных элементов гардероба, поскольку его трудно носить, впрочем дизайнеры советуют этим летом сделать ставку именно на него, если хотите добавить своему образу женственности и романтичности.

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Корсеты в своих коллекциях выпустили Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen и другие.

Примерьте корсет летом в паре с мини-платьем, как это сделала Леся Никитюк, или надевайте на обнаженное тело по примеру шведской модели Эльзы Хоск и немки Леони Ханне, которая довершила образ жакетом оверсайз.

Манекенщица Эльза Хоск часто задает тренды своей шестимиллионной аудитории, поэтому на фото продемонстрировала волшебный образ.

Аутфит Эльзы Хоск

Икона стиля сделала несколько фотографий в безупречном белом корсете с цветами в духе 90-х от бренда Mirror Palais. Изделие стоит 11 500 гривен. Корсет с тонкими бретелями и чашечками от лифа удачно подчеркнул стройную талию блондинки и ее пышный бюст.

Образ знаменитость дополнила голубыми широкими джинсами и синей минималистичной сумкой. Вьющиеся волосы блондинка распустила, довершив аутфит золотистыми сережками кольцами, цепочкой на шее и естественным макияжем.

Шведка только подчеркнула взгляд с помощью накрашенных ресниц и, как всегда, нарисовала губы любимой коричневой матовой помадой.

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