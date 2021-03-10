Знаменитая бразильская модель, ангел бельевого бренда Victoria's Secret Жизель Оливейра любит показывать в своем инстаграм последние модные новинки. На этот раз манекенщица продемонстрировала, как выглядеть сексуально в купальнике с помощью одного лишь аксессуара.

Пока все с нетерпением ждут лето, горячая бразильянка не теряет возможности понежиться на солнышке рядом с прохладным бассейном и сделать подборку соблазнительных кадров.

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Жизель опубликовала на своей личной странице в инстаграм не только кадры в соблазнительном купальнике, но и показала нам новый тренд, которым совсем скоро будут бредить все.

Образ Жизель Оливейры

Звезда подиумов пользуется особой популярностью среди бельевых брендов, ведь она не только высокая и стройная, но и обладательница безупречной фигуры, на которой идеально сидят все модели купальников и бельевых комплектов.

Бразильянка устроила съемку у бассейна в черном купальнике от FAE. Их бикини носит Белла Хадид, Алессандра Амбросио, Эмили Ратажковски и многие другие модели.

Манекенщица позировала на заднем дворе собственного особняка. Черный купальник на бретелях Жизель соединила с коричневой панамой Louis Vuitton усыпанной монограммами и серьгами со звездочками.

Наибольшее внимание к ее летнему образу приковала золотистая цепочка, которую она надела на талию. Такой идеальный аксессуар может украсить любой купальник, а судя по кадрам знаменитостей, которые дополняли свои пляжные образы украшениями на талии, этот аксессуар летом точно будет пользоваться популярностью.



Обольстительные кадры бразильской модели / Фото из инстаграма Жизель Оливейры



Обольстительные кадры бразильской модели / Фото из инстаграма Жизель Оливейры

Обольстительные кадры бразильской модели / Фото из инстаграма Жизель Оливейры

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