Тренд лета – цветочный принт: как его стильно адаптировать для гардероба

Цветочный принт в этом сезоне пленил сердца всех модниц. Звезды стритстайла приобрели платья разной длины и фасонов с цветочным принтом, впрочем, стилисты отмечают, что зацикливаться только на платьях не стоит. Как грамотно дополнить образы цветочным принтом – читайте далее.

Для весенне-летнего сезона дизайнеры представили огромное разнообразие цветочных принтов, которые состоят из мелких цветов, полевых, реалистичных больших и необычных тропических растений.

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Цветочный принт всегда летом смотрится уместно и стильно, а в этом сезоне настолько популярен, что его просто невозможно обойти стороной. Стилисты школы Pump Your Style подготовили несколько советов, которые помогут сочетать уже любимые вещи с цветочными мотивами.

Контрасты

"Сочетание разных стилей, пожалуй, самый популярный и эффективный стилистический прием, ведь помогает сделать любой образ в разы интереснее. Сочетайте игривые цветочные платья с массивной обувью, шифоновые рубашки в цветочной россыпи с плотным денимом", – говорится в заметке.

Сочетаемое с несочетаемым

В этом сезоне не бойтесь идти на эксперименты и создавать яркие образы. Цветочные принты можно миксовать между собой с мелкими цветами и более сочными акварельными.

Нестандартные вещи

"Словосочетание "цветочный принт" почти у каждого ассоциируется с легкими тканями, платьями и юбками. Однако разнообразие его намного больше: летние сумки, трендовые панамы и даже пиджаки. Присмотритесь внимательнее", – отмечают стилисты.

Акценты

Если душа не лежит к ярким образам, но немножко поэкспериментировать хочется, всегда можно поиграть с аксессуарами. Дизайнеры неоднократно демонстрировали на подиумах пластиковые украшения, в которых были реализованы и цветочные мотивы. Так же интересно будут смотреться украшения из бисера или массивных бусин.



Стильные образы с цветочным принтом / Инстаграм Pump Your Studio



Стильные образы с цветочным принтом / Инстаграм Pump Your Studio



Стильные образы с цветочным принтом / Инстаграм Pump Your Studio



Стильные образы с цветочным принтом / Инстаграм Pump Your Studio



Стильные образы с цветочным принтом / Инстаграм Pump Your Studio



Стильные образы с цветочным принтом / Инстаграм Pump Your Studio



Стильные образы с цветочным принтом / Инстаграм Pump Your Studio



Стильные образы с цветочным принтом / Инстаграм Pump Your Studio



Стильные образы с цветочным принтом / Инстаграм Pump Your Studio