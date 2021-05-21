Дизайнеры представили в этом сезоне немало красивых фасонов и оригинальных моделей цветочных платьев в разных стилях: длинные, короткие, приталенные, свободные, с длинными рукавами или без рукавов, открытые, закрытые, повседневные или вечерние.

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Цветы на платьях каждая модница может выбирать согласно собственным пожеланиям. Цветочный принт на платьях может привлекать внимание крупными бутонами, к примеру, красными пионами, или же, наоборот, быть едва заметным благодаря мелкой россыпи полевых цветов.

Модные инфлюенсеры носят стильные изделия в городе с кедами или сандалиями на плоском ходу, а на отдых одевают с соломенной шляпой. Любители стиля гранж одевают мини-платье в паре с массивными сапогами, получая дерзкий и в то же время стильный образ.

Французская архитектор Жюли Феррери выбирает в этом сезоне несколько вариантов цветочных платьев. Модница примерила длинное платье с разрезом на ноге, мини-платье зеленого цвета с фиолетовыми цветами и изделие с объемными рукавами-буфами в мелкие цветы.

Британская инфлюенсер Мишель Дрисколь также не ограничилась одним платьем, поэтому предстала перед камерой в стильном голубом платье в цветы, черном, салатовом и розовом.

Джесси Буш выбирает длинное платье кремового цвета с любимым прицепным воротником. Изделие блондинка примерила с ультрамодными сандалиями от Chanel.

Супермодель Кендалл Дженнер очаровала сеть нежным розовым платьем длины макси, которая удачно подчеркивает талию и подойдет для любых праздничных событий благодаря рукавам-буфам.

Модная блогер из Великобритании Лидия Миллен в своем профиле продемонстрировала один из самых очаровательных платьев. Трендсетер надела романтичное платье с бантом розового цвета от бренда Zimmerman.