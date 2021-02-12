В новом сезоне ультракороткие юбки пополнят список тенденций. Кроме этого в будущем сезоне появится тандем длинных платьев поверх брюк.

Введение платья и брюк в коллекциях дизайнеров – не новое.

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Арабский рынок стал для модельеров важной частью экономики брендов. Сначала дизайнеры создавали специальные капсулы, которые продавались в выбранных магазинах, а теперь это важные элементы полноценных сезонных коллекций, которые отправляются по всему миру.



Тренд навеян арабской модой – платье поверх брюк / Vogue

Дизайнеры использовали культурные коды арабских стран и ввели комбинацию платья и брюк в мире моды. По словам стилистов, такое сочетание – прекрасная альтернатива как на каждый день, так и на выход.



Тренд навеян арабской модой – платье поверх брюк / Vogue



Тренд навеян арабской модой – платье поверх брюк / Vogue

Надев лоферы, можно появиться в стильном аутфите в офисе, или на вечеринке с друзьями. Если заменить их туфлями на каблуках, то в нем же можно отправляться на светское событие.

Некоторые дизайнеры немного с другого угла посмотрели на воплощение этой идеи и добавили шифон и сетку, что уже не имеет ничего общего с арабскими мотивами, но зато такое сочетание будет иметь больший спрос среди модниц.

Прозрачные материалы в своих коллекциях показали Fendi, Acne Studios и Emilio Pucci. Дуэт платья и брюк еще не примеряли модные инфлюенсерки, впрочем, этот дуэт еще точно о себе напомнит, ведь является одним из самых красивых трендов будущего сезона.



Тренд навеян арабской модой – платье поверх брюк / Vogue



Тренд навеян арабской модой – платье поверх брюк / Vogue