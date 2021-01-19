После завершения праздников, все дружно ждут появления весны и первую возможность выгулять стильный весенний аутфит. И пока о настоящем тепле нам остается только мечтать, ведь за окном лютуют морозы, стоит свое свободное время посвятить экспериментам. Применяйте стилистические приемы с помощью аксессуаров, которые помогут быстро освежить образ и придать ему остроты.

Для того, чтобы довершить образ, есть один очень простой и действенный способ, пишет Harper's Bazaar. Модные фешионисты уже начали носить несколько цепочек на шее. Этот стильный трюк полюбили все: от Кайи Гербер с Беллой Хадид до модных инфлюенсеров.

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Применять такой модный прием в своих образах довольно легко, ведь несколько простых манипуляций оживит ваш самый простой базовый образ. Всего 2-3 цепочки, которые вы наденете поверх простой черной водолазки, сделают ваш look более совершенным. Сочетание многих цепочек добавляет глубины и многослойности вашему аутфиту.

Как правильно совместить цепочки? Берите разную длину, толщину и даже дизайн и миксуйте их по своему усмотрению. Интерпретировать этот тренд могут даже адепты минимализма: подобный микс можно выдержать в лаконичном ключе, если правильно и дозировано подбирать аксессуары. Приводим примеры идеального сочетания цепочек, которые украсят любой ваш образ.

Модный прием: сочетание нескольких цепочек

Актуальное сочетание цепочек в 2021 году / Фото из инстаграма

Актуальное сочетание цепочек в 2021 году / Фото из инстаграма

Актуальное сочетание цепочек в 2021 году / Фото из инстаграма

Актуальное сочетание цепочек в 2021 году / Фото из инстаграма

Актуальное сочетание цепочек в 2021 году / Фото из инстаграма

Актуальное сочетание цепочек в 2021 году / Фото из инстаграма

Актуальное сочетание цепочек в 2021 году / Фото из инстаграма