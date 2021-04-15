Сейчас тренды формируются с легкой руки инфлюенсеров. Они оказывают настолько большое влияние на свою аудиторию, каждый их аутфит разбирают по полочкам и пытаются воспроизвести на себе. В сети звезды стритстайла активно демонстрируют сочетание леггинсов с тренчем. Именно такое стильное комбо популярно этой весной.

Сейчас леггинсы на пике популярности. Ранее такой элемент гардероба ассоциировался с тренировкой в ​​спортзале, а сейчас они вошли в модное ежедневное потребление. Сочетанием джоггеров с тренчем, а вот леггинсы в паре с тренчем – выглядят очень инстаграмно.

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Вдохновиться на стильные образы можно на страницах модниц Алисии Родди и Ребекки Джексон. Девушки уверенно совмещают базовые оттенки, создавая нетривиальные цветовые сочетания. Выбирайте в этом сезоне кожаный тренч, как у Алисии, или классический тренч, как у Ребекки.

Эмили Шак надевает оливковый тренч с замшевыми леггинсами оттенка аспарагуса с разрезами внизу. Уравновесили такой look сумка в тон и базовые кеды.

Модница из Гамбурга Мари фон Беренс делает ставку на black total look. Длинное пальто черного цвета она сочетает с леггинсами, сумкой и туфлями на массивной подошве.

Такой образ идеально подойдет для переменчивой погоды. Вместо пальто вы можете выбрать черный тренч, который также считается достаточно стильным и интересным решением в противовес классическому бежевому.