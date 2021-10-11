Total pink: Ким Кардашян сменила черную одежду на розовый пуховик и шубу из перьев: фото

Американская знаменитость Ким Кардашян последний месяц носит лишь total look от Balenciaga. Если раньше светская львица появлялась только в черных обтягивающих образах, то сейчас начала примерять розовые аутфиты. Недавно она показала очередные наряды, от которых невозможно отвести взгляд.

Ким Кардашян продолжает очаровывать поклонников роскошными видами. Знаменитость сейчас находится в Нью-Йорке и ежедневно попадает в объективы папарацци.

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Известно, что представительница семейства Кардашян стала ведущей культового вечернего шоу Saturday Night Live. В субботу, 9 октября, Кимберли дебютировала на популярном канале NBC.

После последней репетиции знаменитость поймали папарацци в длинном розовом пуховике, который создал Демна Гвасалия. Она также примерила сапоги-лосины блестящего серого цвета на каблуке с длинным острым носком.

Ее образ довершила минималистичная сумка, розовые перчатки, массивные серьги и коричневые солнцезащитные очки. Папарацци в очередной раз поймали Ким Кардашян рядом с Канье Уэстом, когда они садились в машину.



Эффектный образ Ким Кардашян / Фото Getty Images

Уже на афтепати знаменитость примерила обтягивающий комбинезон из спандекса яркого розового цвета, в котором уже встроена обувь на каблуках. Сверху Ким надела розовую шубу с перьями в стиле диско.



Эффектный образ Ким Кардашян / Фото Getty Images