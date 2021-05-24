Топовый цвет весны – розовый: как его носят модные звезды инстаграма

Если в нулевых розовый цвет ассоциировался с гардеробом Пэрис Хилтон или образами Риз Уизерспун в фильме "Блондинка в законе", то сейчас розовый – настоящий хит сезона, который уже поселился на полках с одеждой у каждой модницы.

В этом сезоне розовый и все его оттенки просто на пике популярности. В своих коллекциях дизайнеры сделали ставку на нежные и романтические оттенки, которые удачно вписываются в любые образы и сочетаются не только соло, но с другими яркими и пастельными цветами.

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В коллекции весна – лето розовый появился в коллекциях брендов Prada, Raf Simons, Chloé, Valentino, Chanel, Jacquemus и многих других.

Впервые розовый цвет появился в 1937 году. Его придумала итальянская модельер Эльза Скиапарелли. Ее ярко-розовый оттенок был шокирующей новостью в то время. Мгновенно подиумы окрасились в розовый: одежда, обувь, аксессуары, украшения и даже косметика под брендом Elsa Schiaparelli были невероятно желанными.

Советуем вам обратить внимание на розовые рубашки размера оверсайз, светло-розовые джинсы и кардиганы. Также особого внимания заслуживают топовые головные уборы весны – бейсболка, панама и платок. Если вы любите яркие акценты – надевайте жакет розового цвета и миксуйте его с пастельными цветами.

Шведская модель Эльза Хоск выбирает в этом сезоне розовую рубашку размера оверсайз, которую носит соло, вместо платья. На прогулку с дочкой знаменитость надела розовый вязаный костюм с трендовым цветочным принтом.

Инфлюенсер Леони Ханне для важного выхода примерила жаккардовый розовый жакет от Chanel в паре с белыми брюками палаццо.

Португальский стилист София Коэльо добавляет к своим аутфитам аксессуары – розовую сумку и чехол к телефону.

Британская модница Алисия Родди для прогулок выбирает яркий удлиненный розовый жакет оверсайз, который сочетает с мини шортами.

Французская архитектор Жюли Феррери гуляет по улочкам городка Аяччо в розовой рубашке и сумке-багете от Coach.

Модница Хейли Бибер для светских выходов выбирает жаккардовый костюм, состоящий из мини-платья без бретелек и жакета.

Дизайнер популярного бренда CULTNAKED Мэри Фуртас сочетает розовую рубашку с черными кожаными брюками и оранжевыми туфлями-лодочками из новой коллекции от Prada.

Бразильская модель Жизель Оливейра для вечерних прогулок примерила мини-платье розового цвета с многочисленными разрезами.

Немецкая блогер Соня Лисон подбирает к образу важный аксессуар – защитную маску розового цвета.

Датская модница Эмили Синдлев любит наряды в стиле колорблокинг, поэтому к зеленому удлиненному жакету подобрала розовые штаны с подкатами.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" 2014 года Анна Андрес розовую рубашку надевает под купальник и соломенную шляпу.