В этом сезоне топы с завязками на талии отсылают нас к эстетике нулевых. Бренды переосмыслили этот тренд и предложили новые повседневные решения и варианты для вечерних выходов.

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Одним из главных дизайнеров, который возродил тренд на топы с завязками стал французский дизайнер Симон Порт Жакмюс. В своей коллекции Jacquemus весна-лето 2021 он представил льняную рубашку с двумя изящным лямками.



Модные топы на завязках 2021 / Vogue

Такие топы прекрасно сочетаются с брюками или юбками миди. Их комбинируют с денимом в неформальном дресс-коде и идеально вписывают в вечерний гардероб. Бренд Christopher Esber в своих коллекциях представил десятки топов, платьев и юбок с обольстительным акцентом бретелек на талии.



Модные топы на завязках 2021 / Vogue

Популярный шведский бренд Acne Studios предложил одевать этим летом стильный оранжевый топ с длинными завязками, которые надо обвести вокруг талии. Для жаркого сезона подойдут кожаные микротопы, которые представили Krizia.



Модные топы на завязках 2021 / Vogue



Модные топы на завязках 2021 / Vogue

Все девушки, которые успели накачать рельефный пресс, могут примерить топ Versace в модных фруктовых цветах. Любители классики могут примерить топы пастельных оттенков.



Модные топы на завязках 2021 / Vogue



Модные топы на завязках 2021 / Vogue