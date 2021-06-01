Модницы говорят "да": топ вещей, которые нужно надеть этим летом

С приходом такого ожидаемого лета хочется сразу перебрать весь гардероб и продумать, что носить в эту пору, а что нет. Теплые и солнечные дни пробуждают желание сделать образы более яркими и оригинальными. Какие вещи нужно надеть летом, чтобы покорить всех стильным трендовым образом, – узнавайте далее.

Лето – одно из самых любимых времен года всех модниц. Уже не нужно надевать кучу теплых вещей и нет необходимости думать-гадать, как правильно стилизовать пуховик. Однако, возникает другая проблема – что носить летом, чтобы быть в тренде.

К слову Тренд лета – цветочный принт: как его стильно адаптировать для гардероба

Соломенная шляпа

Один из величайших атрибутов стиля бохо – соломенная шляпа – уверенно врывается в тренды лета 2021. Этот головной убор добавит в любой образ нотки романтики и игривости. Такая шляпка прекрасно сочетается с легким платьем или атласной блузой и шортами.



Соломенная шляпа – тренд лета-2021 / Фото Unsplash

Штаны-палаццо

В 2021 году модельеры предлагают обратить свое внимание на вещи, которые не сковывают движения. Широкие штаны как раз и полюбились многим модницам за комфорт и непринужденность. Брюки-палаццо станут отличным выбором в жаркую погоду. Более того они хорошо скомбинируются с топами, блузами и футболками. Особый тренд на летний сезон 2021 приобретают брюки из льняной ткани.



Широкие брюки: тренд лета-2021 / Фото Pinterest

Объемные платья

Последним "писком" моды стали объемные платья и сарафаны в стиле куклы Барби. Приветствуются как нейтральные оттенки, так и яркие, к примеру, фуксия или изумруд. Такие платья можно классически сочетать с каблуками, а можно и "поиграть", подобрав к ним спортивную обувь – кроссовки или кеды.



Объемные платья на лето 2021 / Фото инстаграм дизайнера Натальи Совы

Принт в "горох"

Ретро снова возвращается в виде "горохового" принта, который сочетает в себе и нежность, и элегантность. Кроме платьев и блуз, узор polka dot будет актуально смотреться на костюмах, кардиганах, юбках и шарфиках.



Что носить летом: принт в "горох"/ Фото Pinterest

Бандана

Изюминку в стильный лук добавит и такой головной убор как бандана. Модницы, которые желают выглядеть эффектно, с удовольствием дополняют этим аксессуаром свои повседневные, а иногда даже праздничные образы. Банданы можно выбрать из любого материала и с разными принтами. Преимуществом этого платка является и универсальность – его можно повязать на шею, или же завязать им волосы.



Тренды лета-2021: бандана / Фото Pinterest