Каждый модный блогер не упускает возможности одеться в трендовую и стильную вещь. В инстаграме произошел настоящий бум одного элемента гардероба – топа с открытой спиной, который уже успели примерить все инфлюенсеры и даже супермодель Кендалл Дженнер.

Еще в начале зимы представители определили самое сексуальное платье года с открытой спиной. Со временем в сети все чаще начали появляться водолазки с соблазнительными вырезами в зоне декольте, а инфлюэнсеры облюбовали себе топ с завязками, полностью открывающий спину.

Открытая спина – тренд 2021 года. Наряды с вырезами на спине показали в своих коллекциях Givenchy, Victoria Beckham, Dion Lee и многие другие бренды. Эффектным воплощением этого тренда стал укороченный лонгслив с завязками на спине от небольшого американского бренда Are You Am I.

Бренд запустила блогер Руми Нили в 2014 году в Лос-Анджелесе. Изначально бренд специализировался только на футболках и купальниках, однако уже сейчас бренд Are You Am I представляет шелковые костюмы, трикотажные платья и топы с вырезами и завязками. Их топ Saia с открытой спиной стал настоящим хитом.

Такой топ надели не только модные инфлюенсеры в инстаграме. Осенью модель Кендалл Дженнер каталась в этом топе на кадиллаке в Малибу.



Кендалл Дженнер в топе Are You Am I / Glamour

Топ уже успели скопировать десятки брендов и интерпретировать на свой манер, поэтому похожий вариант в магазинах масс-маркета найти достаточно легко. Трикотажные топы с завязками хорошо сочетаются с джинсами, кожаными брюками, массивными ботинками и кроссовками.

Нарядные топы из шелка и атласа комбинируют с вечерними сумками, сапогами на каблуке, или джинсами в паре с туфлями.