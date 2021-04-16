Компания Luxe Digital провела онлайн-исследование, в котором выяснила, какие бренды чаще всего ищут в поисковой системе Google. Согласно списку, позиции лидеров занимают Gucci, Chanel и Hermès.

Компания проанализировала 3000 пакетов данных с Google, посещаемость вебсайтов и охват социальных сетей, и таким образом составила перечень из 15 самых популярных люксовых брендов в сети. Во внимание также принималось сочетание ценности бренда, доля поисковых запросов и обсуждение в социальных сетях.

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В исследовании также выяснилось, что доля покупки вещей роскоши в интернете выросла почти вдвое и достигла 23% от общего объема продаж в 2020 году (в сравнении с 12% в 2019 году). Исследователи также прогнозируют, что к 2025 году почти треть мировых продаж будет осуществляться через интернет.

15 самых популярных фэшн-брендов

Gucci Chanel Hermès Dior Louis Vuitton Rolex Tiffany Prada Versace Armani Valentino Balenciaga Cartier Burberry Omega

15 самых популярных фэшн-брендов / Скриншот с сайта Luxe Digital

Почему Gucci – самый популярный бренд?

Уже четвертый год подряд компания опережает другие модные марки. В 2020 году продажи бренда через интернет выросли на 70%, впрочем, компания теряет популярность в сети – поисковые запросы Gucci в 2021 году упали на 13%.

В компании отмечают, что итальянский бренд Gucci постоянно экспериментирует и не боится инноваций в диджитал-сфере, особенно это касается разнообразных цифровых подарков, онлайн-примерок и виртуальных показов коллекций. Gucci делает ставку на экологичность, безгендерную моду и поддерживает другие тренды устойчивого развития. С брендом стремятся вступать в сотрудничество другие бренды и знаменитости.