Gucci и Chanel: список люксовых брендов, которые чаще всего ищут в сети
Компания Luxe Digital провела онлайн-исследование, в котором выяснила, какие бренды чаще всего ищут в поисковой системе Google. Согласно списку, позиции лидеров занимают Gucci, Chanel и Hermès.
Источник:Luxe Digital
Компания проанализировала 3000 пакетов данных с Google, посещаемость вебсайтов и охват социальных сетей, и таким образом составила перечень из 15 самых популярных люксовых брендов в сети. Во внимание также принималось сочетание ценности бренда, доля поисковых запросов и обсуждение в социальных сетях.
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15 самых популярных фэшн-брендов
- Gucci
- Chanel
- Hermès
- Dior
- Louis Vuitton
- Rolex
- Tiffany
- Prada
- Versace
- Armani
- Valentino
- Balenciaga
- Cartier
- Burberry
- Omega
15 самых популярных фэшн-брендов / Скриншот с сайта Luxe Digital
Почему Gucci – самый популярный бренд?
Уже четвертый год подряд компания опережает другие модные марки. В 2020 году продажи бренда через интернет выросли на 70%, впрочем, компания теряет популярность в сети – поисковые запросы Gucci в 2021 году упали на 13%.
В компании отмечают, что итальянский бренд Gucci постоянно экспериментирует и не боится инноваций в диджитал-сфере, особенно это касается разнообразных цифровых подарков, онлайн-примерок и виртуальных показов коллекций. Gucci делает ставку на экологичность, безгендерную моду и поддерживает другие тренды устойчивого развития. С брендом стремятся вступать в сотрудничество другие бренды и знаменитости.
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