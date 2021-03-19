Эстонский дизайнер и рэпер Томми Кэш и французский модный дом Maison Margiela создали совместную коллаборацию. В коллекцию вошла футболка, джемпер, домашние тапки в виде батонов и лапша быстрого приготовления.

Коллаборация Томми Кеша и Maison Margiela уже доступна на сайте певца.

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Тапки-батоны можно купить за 95 евро, лапшу – по 12 евро, свитшот за 100 евро и футболку за 55 евро.

В рамках сотрудничества с известным брендом музыкант выпустил экспериментальный трек Mute, который, по его словам, не похож на то, что он создавал ранее. Песня, которая длится 3 минуты и 30 секунд наполнена тишиной.

"Для большинства из нас пребывание в сознании означает постоянную бомбардировку звуками. Ежедневный шум улиц, природы, домов постоянно приглушается тем, что привносит алгоритмы. Вместо пения птиц мы слушаем подкасты или то, что было записано в последние 144 года", – отметил музыкант.

По его словам, вместо информации о том, что действительно нас окружает, наши уши получают бесконечный поток платы за эскапизм. Новости 24/7 – это постоянный источник тревожности. Во время пандемии потребление контента все больше и больше заменяет остатки "реальной жизни", именно поэтому его трек – напоминание того, что иногда стоит слушать тишину, потому что она прекрасна.