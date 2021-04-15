24-летняя французская модель и жена актера Венсана Касселя не стесняется обнажаться перед камерой. Тина Кунаки позировала на бразильском пляже в откровенном белье, показав роскошную фигуру.

Известная модель опубликовала серию горячих фотографий на своей личной странице. Модель и молодая мама Тина Кунаки не имеет никаких комплексов, а ее звездный муж Венсан Кассель, похоже, не против, чтобы сексуальной избранницей восхищался весь мир.

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Накануне знаменитость снялась в кампейне лето-2021 бренда белья CUUP. Снимали Тину Кунаки известные фэшн-фотографы Морган Лей и Джонни Кокрейн, которые работают в паре. Локацией для съемки стал песчаный пляж в Бразилии.

Модель позировала на закате в бежевом белье, а также в изделии из прозрачного материала. Тина без колебаний снялась в бюстгальтере, который обнажает ее грудь. Довершила соблазнительный образ белая рубашка оверсайз. Этими откровенными снимками она поделилась в своем инстаграме. На кадрах Кунаки привлекательно позировала и искренне улыбалась.

На других кадрах модель позировала в белоснежном белье на фоне пальм со стильной прической – французскими косичками. На одном из снимков показано, как Тине моделируют эту прическу.

Знаменитости удалось привлечь внимание не только к сексуальному бюсту, но и к подтянутому телу – длинным стройным ножкам и хрупкой талии. Тина Кунаки смело расставила ноги, демонстрируя загар.