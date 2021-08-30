Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в роскошной рекламной кампании для бренда The Kooples

24-летняя французская модель и 54-летний актер Венсан Кассель стали главными героями новой осенней кампании французского бренда The Kooples. Влюбленные супруги уже второй раз снимаются в чувственной фотосессии, от которой невозможно отвести взгляд. Пара является амбассадором бренда с начала 2021 года.

Авторами чувственных и романтических фотографий, вдохновленных 80-ми годами, стали Морган Лей и Джонни Кокрейн. Стильные фотографии уже разлетелись по сети и завоевали любовь у тысячи поклонников со всего мира.

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Визажисты сделали Тине эффектный макияж, накрасив глаза медными тенями, а губы светло-розовым блеском и коричневой помадой. На разных кадрах модель представала с разными прическами – с естественными кудрями, с мальвиной и пучком сзади.

Актер и модель позировали в нежных объятиях, презентуя наряд из капсульной коллекции под названием Tina for Vincent, которую создали при участии Тины Кунаки. Вместе с креативным директором бренда, бельгийским дизайнером Томом ван Дорпом, манекенщица разработала линейку унисекс с одеждой и аксессуарами.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Парижский лейбл представил шерстяной костюм в клетку, жакеты мужского кроя, теплые вязаные свитера, куртку с бахромой, трикотажное платье, бежевый тренч и базовые водолазки классических цветов.

Пара познакомилась на отдыхе в 2015 году, а в августе 2019 года они стали мужем и женой. Супруги воспитывают дочь Амазони. Но несмотря на то, что Кунаки моложе мужа на 30 лет, они до сих пор излучают друг к другу невероятную любовь и страсть, которую можно увидеть на фотографиях.



Венсан Кассель и Тина Кунаки в рекламной съемке / Фото из инстаграма Voguegram



​Венсан Кассель и Тина Кунаки в рекламной съемке / Фото из инстаграма Voguegram



​Венсан Кассель и Тина Кунаки в рекламной съемке / Фото из инстаграма Voguegram



​Венсан Кассель и Тина Кунаки в рекламной съемке / Фото из инстаграма Voguegram



​Венсан Кассель и Тина Кунаки в рекламной съемке / Фото из инстаграма Voguegram



​Венсан Кассель и Тина Кунаки в рекламной съемке / Фото из инстаграма Voguegram



​Венсан Кассель и Тина Кунаки в рекламной съемке / Фото из инстаграма Voguegram



​Венсан Кассель и Тина Кунаки в рекламной съемке / Фото из инстаграма Voguegram



​Венсан Кассель и Тина Кунаки в рекламной съемке / Фото из инстаграма Voguegram