Французская модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель впервые снялись в рекламной кампании. Влюбленные супруги стали амбассадорами бренда одежды и аксессуаров The Kooples сезона весна-лето 2021.

Автором съемки стала британский фотограф Лора Коулсон. Венсан и Тина не только снялись в фотосессии, но и внесли свой вклад в создании новой унисекс коллекции Tina for Vincent, которая будет доступна в продаже уже с середины марта.

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Модель создала дизайн сумки, которую назвала своим именем Tina. Ее можно будет приобрести уже 22 февраля.

Влюбленные в друг в друга в течение пяти лет и женатые с 2018 года – очаровательная модель. Тина Кунаки и знаковый французский актер Венсан Кассель являются воплощением дерзкой, бунтарской и харизматичной пары,

– отметили представители бренда.

Тина и Венсан снялись в невероятно чувственных кадрах, а на видео можно заметить, как они дурачатся, обнимаются и весело проводят вместе время.

На одном из кадров Тина предстала без бюстгальтера, прикрыв себя множеством фирменных сумок.

Перед объективом она также предстала в маскулинном пиджаке, шортах и черных туфлях на завязках. В руке она держала сумку.

На еще одной фотографии Тина позировала сидя на диване с выпрямленными волосами, заплетенными в хвост. Модель надела белую рубашку унисекс, а в руках держала белую сумку из новой коллекции.

На совместных фотосессиях смотреть на счастливых и влюбленных безумно до сих пор друг в друга Тину Кунаки и Венсана Касселя – одно удовольствие.