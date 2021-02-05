Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки впервые за долгое время появились на обложке французского глянца Madame Figaro. Влюбленные супруги до недавнего времени радовали своих поклонников роскошными кадрами с отдыха в Бразилии, а теперь вместе появились на обложке.

Джерело: инстаграм Тины Кунаки

Можно с уверенностью сказать, что звездным супругами восхищаются буквально все, хотя в начале их отношений все было совсем не так.

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Поклонники первой жены Касселя – Моники Беллуччи почему-то были уверены, что роман с юной моделью продлится недолго, ведь актер старше Тины на 31 год.

Впрочем, влюбленные всем доказали, что их любовь настоящая и искренняя, поэтому уже 5 лет радуют поклонников светскими выходами, фотосессиями для глянцев и романтичными кадрами с отдыха.

Сеть уже захватила новая съемка Тины и Венсана для глянца Madame Figaro. Влюбленные эффектно позировали для обложки глянца в стильном наряде.

Тина позировала в белых удлиненных шортах на завязках, майке и молочном жакете. Венсан примерил похожий образ: молочную рубашку, жакет и синие джинсы. Влюбленные смотрели на камеру и нежно держались за руку.

Особый шарм фотографии придали вьющиеся волосы Тины и легкий макияж. Визажисты подчеркнули тенями веки и накрасили губы розовой помадой.

Также для фотосессии влюбленные сделали несколько черно-белых кадров. Улыбающаяся Тина позировала в белой майке и джинсах. Венсан перед камерой предстал в рубашке в полоску и джинсах.