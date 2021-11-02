Тина Кунаки снялась для обложки глянца L'Officiel Украина: эффектный кадр

Французская модель, жена знаменитого актера Венсана Касселя, стала главной героиней ноябрьского номера. Знаменитость предстала на обложке глянца в эффектном образе.

24-летняя модель Тина Кунаки всегда находится в центре внимания. Знаменитость приглашают сниматься для обложек глянца со всего мира, она принимает участие в различных фотосессиях, посещает светские вечеринки и снимается в рекламных кампаниях для известных брендов.

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Украинский глянец L'Officiel пригласил Тину Кунаки украсить ноябрьский номер, на котором манекенщица предстала в эффектном образе.

Фотографом съемки стал Виктор Сантьяго, а за стиль отвечала Габриэла Норберг, за необычную прическу отвечал Гарольд Джеймс.

"Героиней обложки стала французская модель Тина Кунаки, презентовав свое новое амплуа. Обычно она выбирает женственные и элегантные образы, но на этот раз перед нами раскрывается другая, дерзкая сторона личности. Это настроение передается в съемке: от уверенных поз и бросающего вызов взгляда к свободным фасонам и четким линиям одежды", – говорится на сайте украинского глянца.

На обложке глянца Тина Кунаки позировала в бежевом комбинезоне от бренда Jean Paul Gaultier и черных кожаных ботфортах. Образ знаменитости дополняли массивные перстни из черного камня от Cartier. Кудрявая красавица предстала перед камерой в непривычной для себя прическе.



Тина Кунаки позирует для украинской обложки глянца / Фото с L'Officiel