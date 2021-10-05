Тина Кунаки примерила безупречный наряд для обложки арабского Elle: стильные образы

Одна из самых популярных моделей мира Тина Кунаки стала героиней обложки для глянца Elle Arabia. Манекенщица предстала в двух удивительных образах для обложек глянца.

Для создания кадров Тина позировала перед фотографом Виктором Сантьяго, а за макияж красавицы отвечал Гарольд Джеймс. Стилисты создали для модели два роскошных образа.

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На первой обложке Тина Кунаки позировала в белой рубашке и темно-зеленом тюрбане. Ее образ завершило драгоценное колье от ювелирного бренда BVLGARI.

Перед камерой француженка появилась крупным планом. Визажисты сделали знаменитости естественный макияж, подчеркнув пухлые губы прозрачным блеском для губ. Вьющиеся волосы манекенщицы выпрямили и уложили ровно.



Роскошная обложка глянца для Elle Arabia / Фото из инстаграма Тины Кунаки

На другом кадре модель примерила на обнаженное тело кашемировое пальто черного цвета. Она сексуально обнажила плечи, продемонстрировав габаритное колье из белого золота в виде змеи. Набор украшений также состоял из браслета. Образ знаменитости дополнили серьги с бриллиантами и большая фетровая шляпа.



Роскошная обложка глянца для Elle Arabia / Фото из инстаграма Тины Кунаки