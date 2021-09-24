Тина Кунаки покорила Милан костюмом-тройкой в полоску: безупречный образ

24-летняя французская модель Тина Кунаки несколько дней назад прибыла в Милан на Неделю моды. Вчера вечером, 23 сентября, знаменитость пришла на показ Etro в безупречном костюме-тройке.

Молодая жена Венсана Касселя прибыла на Milan Fashion Week, как гостья, а не модель. Вероятно, девушка будет участвовать в показах в Париже, где 27 сентября начинается Неделя моды.

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Сейчас Тина Кунаки отдыхает в Милане и посещает показы. Манекенщица покрасовалась перед стритстайл-фотографами в роскошном образе, который захватил все внимание гостей, когда знаменитость искала свое место в первом ряду на показе Etro.

Образ Тины Кунаки

На обнаженное тело знаменитость надела жилетку, а сверху примерила удлиненный жакет. Костюм довершали серые брюки в белую полоску широкого покроя. Аутфит манекенщицы довершили белые туфли с острым носком.

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Тина не взяла с собой главный аксессуар женщин – сумочку. Она позировала перед фотографами запихнув руки в карманы. Такой костюм с широкими брюками и жакетом будто с мужского плеча подчеркнул женственность и хрупкость француженки.

Модель выпрямила волосы и заложила передние пряди за уши. Таким образом она продемонстрировала единственные украшения, которые на ней были – драгоценные серьги. Визажисты сделали манекенщице насыщенный макияж, накрасив веки серыми тенями, а губы насыщенной темно-коричневой помадой с прозрачным блеском.



Стильный образ Тины Кунаки / Фото Elle

Стильный образ Тины Кунаки / Фото Elle