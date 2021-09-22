Тина Кунаки показала самый модный свитер осени: стильный образ француженки
Источник:инстаграм Тины Кунаки
Французская модель Тина Кунаки умеет поражать на Неделях моды своими безупречными образами. В ожидании показа новой коллекции от Prada, которая пройдет в Милане 24 сентября, манекенщица продемонстрировала аутфит, состоящий из вещей итальянского бренда.
С 21 по 27 сентября в Милане проходит традиционная Неделя моды. Свои показы в этом сезоне проведут Fendi, Prada, Versace, Giorgio Armani, Marni, Jil Sander и Blumarine. Свои коллекции на этот раз не покажут Bottega Veneta и Gucci, оба бренда решили провести показы позже.
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Тина Кунаки обожает итальянские марки, поэтому решила прогуляться по улицам города в волшебном образе. Модель сделала ставку на фактуры, поэтому ее наряд вызвал у всех восхищение.
Образ Тины Кунаки
Жена французского киноактера Венсана Касселя надела белый свитер с интересным декором. Изделие украшено объемными оверсайз-рукавами и сетчатой горловиной. Главная изюминка этого свитера – длинные пушистые перья.Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.
24-летняя знаменитость дополнила образ черной мини-юбкой и черными сапогами на массивной подошве. Стоит отметить, что Тина повторила на себе аутфит модели, которая дефилировала на показе Valentino Act Collection.
Образ завершила белая сумка от бренда с золотистой фурнитурой. Тина собрала волосы в пучок, на лице сделала естественный макияж с акцентом на губы. Их знаменитость нарисовала любимой коричневой помадой.
Стильный образ Тины Кунаки / Фото из инстаграма модели
Стильный образ Тины Кунаки / Фото из инстаграма модели