Тина Кунаки похвасталась стройной фигурой в платье Jean Paul Gaultier: красивое фото

Знаменитая французская манекенщица с итальянско-африканскими корнями Тина Кунаки похвасталась роскошной фигурой в обтягивающем платье от популярного модельера Жана-Поля Готье.

После светских выходных на острове Капри в честь благотворительной программы UNISEF, супермодели разъехались по Европе. Так, 24-летняя модель Тина Кунаки отправилась отдыхать на Ибицу. Несколько дней назад она демонстрировала свое тело в стильном купальнике, а впоследствии опубликовала серию кадров в элегантном очаровательном платье.

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Красивая жена актера Венсана Касселя после рождения дочери Амазони, всерьез взялась за свое тело, поэтому не представляет и дня без спорта и физических нагрузок.

Для похода в ресторан Тина выбрала фешенебельное платье, которое подчеркивало ее прелести и стройную талию.

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На самый модный курорт Европы манекенщица взяла с собой платье от бренда Jean Paul Gaultier. Тина надела бордово-мятное платье с узором. Максимальная длина изделия добавляла образу особой праздничности.

Помпезніе вьющиеся волосы манекенщица распустила, а на лице сделала любимый макияж, подчеркнув глаза золотистыми тенями, а губы – помадой коричневого цвета. Безупречный образ Тина Кунаки довершила минималистичной серебристой сумкой.

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Стильные образы Тины Кунаки

– Тина Кунаки пришла на благотворительный бал в черном платье с открытым животом;

– Французская модель показала безупречный кожаный тренч в паре с неоновыми туфлями;

– Тина Кунаки очаровала поклонников в Париже роскошным образом от Jacquemus.