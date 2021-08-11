После светских выходных на острове Капри в честь благотворительной программы UNISEF, супермодели разъехались по Европе. Так, 24-летняя модель Тина Кунаки отправилась отдыхать на Ибицу. Несколько дней назад она демонстрировала свое тело в стильном купальнике, а впоследствии опубликовала серию кадров в элегантном очаровательном платье.
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Красивая жена актера Венсана Касселя после рождения дочери Амазони, всерьез взялась за свое тело, поэтому не представляет и дня без спорта и физических нагрузок.
Для похода в ресторан Тина выбрала фешенебельное платье, которое подчеркивало ее прелести и стройную талию.
На самый модный курорт Европы манекенщица взяла с собой платье от бренда Jean Paul Gaultier. Тина надела бордово-мятное платье с узором. Максимальная длина изделия добавляла образу особой праздничности.
Помпезніе вьющиеся волосы манекенщица распустила, а на лице сделала любимый макияж, подчеркнув глаза золотистыми тенями, а губы – помадой коричневого цвета. Безупречный образ Тина Кунаки довершила минималистичной серебристой сумкой.
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Стильные образы Тины Кунаки
– Тина Кунаки пришла на благотворительный бал в черном платье с открытым животом;
– Французская модель показала безупречный кожаный тренч в паре с неоновыми туфлями;
– Тина Кунаки очаровала поклонников в Париже роскошным образом от Jacquemus.