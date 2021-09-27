Жена Венсана Касселя опубликовала несколько стильных кадров со светского вечера в своем инстаграме, за которым следят более миллиона поклонников манекенщицы. Тина Кунаки хорошо разбирается в трендах, поэтому умеет производить впечатление своими образами на окружающих.
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На праздничную презентацию украшений Bvlgari из новой коллекции весна – лето 2022 Тина пришла в волшебном платье-футляре. Она часто участвует в рекламных съемках бренда, поэтому сразу оказалась в центре внимания фотографов.
Манекенщица выбрала платье из кутюрной коллекции Alexandre Vauthier 2020 года. Наряд идеально демонстрирует стройную фигуру модели. Верх платья на тонких бретельках украшен бантиками, а низ – оборками, которые добавляют платью wow-эффекта. Дополняли аутфит минималистичные черные босоножки.
Тина Кунаки красовалась в украшениях Bvlgari. Она надела драгоценное колье на шею и перстни. Модель распустила волосы и сделала легкие локоны. Визажисты накрасили веки золотистыми тенями, а губы – персиковой помадой для губ.
Стильный образ Тины Кунаки / Фото из инстаграма
Стильный образ Тины Кунаки / Фото из инстаграма