Жена Венсана Касселя попала в стильном образе в объективы стритстайл-фотографов. Тина Кунаки хорошо разбирается в трендах, поэтому умеет производить впечатление своим образом на окружающих.

Обратите внимание Кожаный костюм и повязка на голову: Эльза Хоск показала эффектный байкерский образ

На показ любимая гостья бренда Jacquemus приехала в длинной узкой юбке черного цвета, расшитом деревянным декором по всей ткани. Изделие дизайнер представил летом 2020 года. Тогда юбка привлекла внимание стилистов и модниц со всего мира.

Показ в пшеничном поле особенно удачно гармонировал с деревянными деталями. Уже через год известная манекенщица примерила изделие на себе в городских джунглях. В столице моды юбка выглядела так же эффектно, как и во время показа в полях.

Дополнила аутфит 24-летняя красавица черной рубашкой на короткий рукав с глубоким декольте асимметричного кроя.

Дизайнер одел модель в юбку и бра, впрочем Тина решила отказаться от такого откровенного и сексуального дополнения к юбке. Свой образ она довершила черными туфлями с острым носком и открытыми пальцами Peep Toe и минималистичной сумкой от Jacquemus черного цвета. Вьющиеся волосы модель распустила, а на лице сделала естественный макияж.

Эффектная парижанка в первом ряду затмила всех гостей взрывным образом. Модель привлекала к себе внимание не только выбором аутфита, но и безупречным прессом и стройной фигурой. Девушка ежедневно тренируется, поэтому у нее есть чем похвастаться.



Роскошный образ Тины Кунаки / Getty Images



Роскошный образ Тины Кунаки / Getty Images