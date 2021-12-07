На все кинофестивали собираются не только актеры, продюсеры и режиссеры, но и знаменитые модели и инфлюэнсеры. На открытие первого в истории кинофестиваля Red Sea International Film Festival собралось большое количество знаменитостей, и все они поражали своими безупречными образами.

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Ирина Шейк и Тина Кунаки появились на красной дорожке в закрытых длинных платьях, которые свойственны восточной культуре. Ирина Шейк надела черное платье с длинным рукавом, а Тина Кунаки примерила фиолетовое платье с накидкой на голове. На светское мероприятие она прилетела с мужем Венсаном Касселем.



Стильный выход звезд на красной дорожке в Джидде / Фото с Getty Images



Стильный выход звезд на красной дорожке в Джидде / Фото с Getty Images

Зажигательная бразильская супермодель Алессандра Амбросио любит обнажать свое тело, поэтому поразила публику белоснежным платьем с глубоким разрезом на ноге. Модель Саша Лусс надела роскошное черное платье, состоявшее из водолазки и юбки из черного тюля, которое украшали маленькие кристаллы.



Стильный выход звезд на красной дорожке в Джидде / Фото с Getty Images



Стильный выход звезд на красной дорожке в Джидде / Фото с Getty Images

Модель-трансгендер Сара Сампайо примерила облегающее черное платье длины макси с бахромой, а Кэндис Сванепул надела белое платье с 5-метровым шлейфом, который спадал с рукава.



Стильный выход звезд на красной дорожке в Джидде / Фото с Getty Images



Стильный выход звезд на красной дорожке в Джидде / Фото с Getty Images