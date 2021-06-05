Тина Кароль в очередной раз позировала в фотосессии для рекламной кампании. Звезда неустанно щеголяет формами роскошного тела и демонстрирует его в красивых аутфитах.

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Соблазнительный look Тины Кароль

Исполнительница позировала на камеру в длинном черном платье на широких бретелях, с вырезами на животе и откровеннім декольте. Наряд удачно подчеркнул спортивную фигуру Тины, акцентировав на всех формах.

Такой look Кароль соединила с черными босоножками на высоком каблуке. Волосы она вложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с оригинальными черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Довершила образ красивым колье, лаконичными серьгами и черным маникюром.

Артистка, как всегда, обольстительно позировала, щеголяя не только нарядом, но и прелестями тела, над которым она ежедневно работает в спортивном зале, расположенном на территории ее собственного загородного имения.

Соблазнительная Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Соблазнительная Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль