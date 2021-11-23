36-летняя исполнительница за последний год активно приобщается к созданию вещей. Год назад, в канун праздников, бренд обуви Kachorovska вместе с певицей создали капсульную коллекцию к Новому году. Затем Тина начала сотрудничество с Sammy Icon, брендом косынок D.Olya, а также выпустила популярные колготки с надписью "Скандал" в коллаборации с маркой Giulia.

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Уже летом Тина Кароль представила белоснежные кроссовки от собственного бренда, а для холодного времени года подготовила фанатам утепленный вариант коричневого цвета.

"Продолжение линейки обуви – утепленные кроссовки для зимы созданные в оригинальном дизайне, будут комфортным решением для тебя, живущей в насыщенном ритме города. Мягкая замша и натуральный теплый мех согреют в холодное время года", – написала Тина Кароль в посте.

В магазине Tina Karol Shop обувь представлена ​​с 36 по 40 размера и стоит 1 990 гривен. В рекламной съемке снялась сама Тина Кароль. Она позировала в студии в белом топе и коротких шортах, накинув сверху удлиненный кардиган.

Знаменитость дополнила образ кроссовками из новой коллекции, представ перед камерой с необычной прической. Тина собрала хвост и сделала эффектный макияж в коричневых тонах.



Тина Кароль выпустила кроссовки на зиму / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль выпустила кроссовки на зиму / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль выпустила кроссовки на зиму / Фото из инстаграма певицы



Тина Кароль выпустила кроссовки на зиму / Фото из инстаграма певицы