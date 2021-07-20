Тина Кароль позирует в трендовой косынке и сабо из собственной коллекции: нежные фото

Исполнительница Тина Кароль активно приобщается к созданию вещей. За последний год знаменитость выпустила в коллаборации с дизайнерами сабо и косынки, а недавно продемонстрировала своим фанатам кроссовки. В трендовом головном уборе и красивой обуви Тина сделала несколько кадров в студии.

36-летняя певица каждый раз предстает перед камерами в потрясающих образах. Ее аутфитами восхищаются множество пользователей инстаграма, ведь Тина каждый раз удивляет фанатов красивыми и стильными образами.

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Стильный образ Тины Кароль

Исполнительница позировала перед камерой фотографа в салатовом костюме от Helen Marlen Group, который состоял из короткого топа и брюк. Такой look звезда соединила с трендовым головным убором лета.

Тина Кароль завязала на голове оранжевую шелковую косынку от DOLYA, которую создала вместе в коллаборации с дизайнером Ольгой Дворянской. Эксклюзивная двусторонняя косынка с авторским принтом стоит 3500 гривен.

Стильный аутфит исполнительница довершила сабо на каблуках из голубого текстиля, которые она представила в коллаборации с брендом Kachorovska. На сайте обувь от Тины Кароль и Алины Качоровской стоит 5200 гривен.

Артистка уложила волосы в легкие волны, а на лице сделала нежный макияж. Она нарисовала веки пудовыми тенями и сделала минималистичные стрелки. Пухлые губы знаменитость нарисовала нежной персиковой помадой.



Красивый образ Тины Кароль / Фото из инстаграма

Красивый образ Тины Кароль / Фото из инстаграма