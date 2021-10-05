Тина Кароль позирует в сетчатом прозрачном платье из конопли: удивительный образ

Популярная певица Тина Кароль подготовила для своих поклонников немало стильных образов, которые она сняла в фотостудии. Исполнительница раз в несколько дней публикует наряды от украинских брендов. В последней публикации Тина позировала в сетчатом платье с открытой спиной.

Новая серия кадров Тины Кароль показалась чувственной и сексуальной одновременно. Знаменитость умеет удачно позировать перед камерой, поэтому у нее всегда получаются соблазнительные кадры.

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Съемку для певицы проводила фотограф Ксения Каргина. Она уже снимала Тину в нескольких предыдущих образах. Теперь знаменитость продемонстрировала новые фотографии.

Перед камерой украинская поп-дива позировала в белоснежном сетчатом платье, состоящем из топа на длинный рукав и длинной юбке, из-под которой виднелась белье Тины. Изюминкой платья стала открытая спина, которая добавляла образу сексуальности.

Новое изделие знаменитость выбрала от украинского бренда HEMPFUL, который создает одежду из органически выращенной конопли.

Певица позировала босиком на фоне белого тюля. Она сделала на волосах легкие локоны, а на лице – естественный макияж.

Удивительный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма

Удивительный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма

Удивительный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма