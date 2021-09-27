Тина Кароль поразила образом в розовом платье с вырезами: роскошные кадры
Источник:инстаграм Тины Кароль
Украинская исполнительница Тина Кароль снялась в новой фотосессии. Знаменитость примерила роскошное розовое платье с вырезами от бренда 2WB из новой коллекции.
Поп-дива Тина Кароль любит примерять на себе дизайнерские платья от украинских и зарубежных брендов. Для безупречной фотосессии певица выбрала платье от отечественного бренда 2wb из новой коллекции Polyhymnia, которое имеет греческое происхождение и означает имя одной из девяти муз, что превозносит, воспевает и придает силы.
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По замыслу бренда, смелые разрезы повторяют контуры карт разных стран и материков, объединяющих женщин всего мира.
Длинное приталенное платье на длинный рукав подчеркнуло безупречную фигуру знаменитости. Платье украшено вырезами, которые подчеркнули стройную талию певицы.Все звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Поэтому будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex.
Под невероятный образ Тина Кароль подобрала бежевые босоножки с острым носком на завязках. Исполнительница продемонстрировала роскошный образ стоя, а также сделала несколько кадров сидя.
Волосы артистка выпрямила и сделала нежный макияж. Она нарисовала веки светлыми тенями, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила любимой красной помадой.
- Реакция сети на образ Тины Кароль
- "Я устала умлевать от твоей красоты";
- "Шикарная женщина";
- "Богиня";
- "Слишком красивая";
- "Тина, ты невероятна".
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы