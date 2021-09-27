Поп-дива Тина Кароль любит примерять на себе дизайнерские платья от украинских и зарубежных брендов. Для безупречной фотосессии певица выбрала платье от отечественного бренда 2wb из новой коллекции Polyhymnia, которое имеет греческое происхождение и означает имя одной из девяти муз, что превозносит, воспевает и придает силы.

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По замыслу бренда, смелые разрезы повторяют контуры карт разных стран и материков, объединяющих женщин всего мира.

Длинное приталенное платье на длинный рукав подчеркнуло безупречную фигуру знаменитости. Платье украшено вырезами, которые подчеркнули стройную талию певицы.

Под невероятный образ Тина Кароль подобрала бежевые босоножки с острым носком на завязках. Исполнительница продемонстрировала роскошный образ стоя, а также сделала несколько кадров сидя.

Волосы артистка выпрямила и сделала нежный макияж. Она нарисовала веки светлыми тенями, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила любимой красной помадой.

  • Реакция сети на образ Тины Кароль
  • "Я устала умлевать от твоей красоты";
  • "Шикарная женщина";
  • "Богиня";
  • "Слишком красивая";
  • "Тина, ты невероятна".

Розкішний образ Тіни Кароль
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы

Розкішний образ Тіни Кароль
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы

Розкішний образ Тіни Кароль
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы

Розкішний образ Тіни Кароль
Роскошный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы