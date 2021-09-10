Тина Кароль покорила фанатов элегантным образом в костюме-тройке: очаровательные кадры

Певица Тина Кароль снялась в новой фотосессии. Она показала своей почти 2-миллионной аудитории стильные кадры в костюме от украинского бренда.

Тина Кароль продолжает радовать поклонников не только музыкальными новинками, но и стильными съемками в красивом наряде. Новые кадры Тина сделала в бизнес-пространстве Creative State of Dnipro, позируя перед фотографом Натальей Курган. Именно она чаще всего делает профессиональные фотографии певице.

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Образ Тины Кароль

Тина Кароль позировала перед камерой в белом костюме-тройке, состоявшем из жилетки, жакета и широких брюк. Элегантное изделие с тонкими вертикальными полосками черного цвета добавляло образу официальности и строгости. Костюм Тина Кароль выбрала от украинского бренда Mazini.

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Под низ певица надела черную рубашку и дополнила аутфит черными туфлями-лодочками. Тина распустила волосы и сделала нежный макияж. Она подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы накрасила коричневой помадой.

Исполнительница позировала на широком кожаном диване не только сидя, но и лежа. Самодостаточный look исполнительница не стала довершать никакими аксессуарами.

Реакция сети на образ

"Тина в костюмах – это просто sugar mommy";

"Богиня!";

"Как же вам идут костюмы";

"С ума можно сойти";

"Тина, какая же ты красивая!".



Стильный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы



Стильный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы



Стильный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы