Тина Кароль показала одежду, которая есть в ее гардеробе

3 июня 2021 , 15:24
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Источник:

ютуб-канал Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль провела экскурсию по своему загородному имению. Артистка показала также гардеробную. Отметила, что часто предпочитает одежду, которая похожа на домашнюю.

Тина Кароль одна из самых популярных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Поэтому публике всегда интересно узнавать подробности ее личной и творческой жизни. Иногда исполнительница делится эксклюзивными деталями.

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Гардероб Тины Кароль

Знаменитость во время видеоэкскурсии по своему дому показала огромную гардеробную комнату. Тина отметила, что большая часть ее одежды – это сценические наряды. Так же с обувью.

В повседневных аутфитах Кароль предпочитает комфортную одежду. Певица показала любимый костюм.

Он как будто собран из латок. Чувствую себя по-домашнему в нем,
– призналась исполнительница.

Ролик Тина снимала в день репетиции клипа на песню "Скандал". Она отметила, что наденет именно тот костюм, поскольку на площадке будет много физических нагрузок и после тяжелого дня захочется закутаться во что-то теплое и чувствовать себя по-домашнему.

Экскурсия имением Тины Кароль: смотрите видео онлайн

Также Кароль показала коробки, в которых ей присылали наряды для примерок. Певица поделилась, что есть костюм, который она никогда не наденет. Артистка показала этот наряд и рассказала, что его шил дизайнер Леди Гаги. Однако иногда случаются ситуации, когда приходится возвращать костюмы. И это именно такой случай.

Автор: Христина Кобак