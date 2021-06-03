Тина Кароль одна из самых популярных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Поэтому публике всегда интересно узнавать подробности ее личной и творческой жизни. Иногда исполнительница делится эксклюзивными деталями.

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Гардероб Тины Кароль

Знаменитость во время видеоэкскурсии по своему дому показала огромную гардеробную комнату. Тина отметила, что большая часть ее одежды – это сценические наряды. Так же с обувью.

В повседневных аутфитах Кароль предпочитает комфортную одежду. Певица показала любимый костюм.

Он как будто собран из латок. Чувствую себя по-домашнему в нем,

– призналась исполнительница.

Ролик Тина снимала в день репетиции клипа на песню "Скандал". Она отметила, что наденет именно тот костюм, поскольку на площадке будет много физических нагрузок и после тяжелого дня захочется закутаться во что-то теплое и чувствовать себя по-домашнему.

Экскурсия имением Тины Кароль: смотрите видео онлайн

Также Кароль показала коробки, в которых ей присылали наряды для примерок. Певица поделилась, что есть костюм, который она никогда не наденет. Артистка показала этот наряд и рассказала, что его шил дизайнер Леди Гаги. Однако иногда случаются ситуации, когда приходится возвращать костюмы. И это именно такой случай.