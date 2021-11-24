Популярная украинская певица Тина Кароль – это воплощение женственности и элегантности. Знаменитость часто появляется перед камерами в соблазнительных платьях, блузах и комбинезонах. Она часто делает ставку на женственные образы, подчеркивая свою безупречную фигуру.

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В последнем посте в инстаграме, за которым следят почти 2 миллиона поклонников, Тина Кароль опубликовала несколько волшебных кадров, сделанных в студии в стильном платье.

Черное платье – вневременная классика, что никогда не выйдет из моды. Сегодня черные платья – номер 1 на модной повестке дня, ведь их преимущества остаются такими же, как и 90 лет назад – они делают тело визуально стройнее, легко связывают дневной и вечерний образы, а также идеальный фон для экспериментов с аксессуарами.

В студии Тина позировала в облегающем черном платье длины миди. Красавица дополнила аутфит трендовыми босоножками на каблуке на завязках. Певица предстала в минималистическом образе, распустив белокурые волосы. На лицо знаменитость нанесла естественный макияж. Звезда украинского шоу-биза сделала несколько эффектных кадров с красной телефонной трубкой в ​​руках.



Роскошный аутфит Тины Кароль / Фото из инстаграма



Роскошный аутфит Тины Кароль / Фото из инстаграма



Роскошный аутфит Тины Кароль / Фото из инстаграма