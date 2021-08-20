Тина Кароль очаровала сеть в безупречном голубом костюме: яркое фото

Певица Тина Кароль представила свой новый альбом под названием "Молодая кровь". В пластинку вошло 8 треков, которые знаменитость записала вместе с украинскими артистами. Для премьеры знаменитость выбрала роскошный костюм голубого цвета.

20 августа Тина Кароль пришла в студию утреннего шоу на телеканале "1+1". Премьера состоялась к 30-летию Независимости Украины. Исполнительница записала совместные песни с группой KAZKA, Иваном Нави, Алиной Паш, Никитой Ломакиным и другими.

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Альбом "Молодая кровь" Тина Кароль выпустила при информационной поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Вместе с исполнительницей в студию пришел министр культуры Александр Ткаченко. В утренней программе "Завтрак с 1 + 1" Тина Кароль появилась в необычайно красивом аутфите.

Образ Тины Кароль

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Красавица выбрала голубой костюм от бренда J'amemme. Изделие выполнено из плиссированной шифоновой ткани ручной работы. Костюм состоит из легкой блузы с ремнем и длинных брюк. Бренд весьма экологичен, поэтому не выпускает наряды партиями, а делает каждый товар индивидуально на заказ. Стоит голубой костюм, который надела Тина Кароль – более 15 тысяч гривен.



Тина Кароль в нежном голубом костюме / Фото из инстаграма Александра Ткаченко

Образ певица дополнила коричневыми босоножками на каблуке и минималистичными серьгами. Исполнительница распустила волосы и уложила их ровно, а на лице сделала нежный макияж. Тина нарисовала веки светлыми тенями, подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы нарисовала матовой коричневой помадой.



Тина Кароль в нежном голубом костюме / Фото из инстаграма

Ранее голубой костюм от бренда J'Amemme надевала 73-летняя модель Мэй Маск.