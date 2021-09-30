Тина Кароль стала чаще погружаться в мир моды и пробовать себя в роли дизайнера. Впервые она представила свою первую коллекцию обуви с украинским брендом Kachorovska, затем создала трендовые платки с украинским брендом Dolya, а летом представила кроссовки собственной марки.

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В гардеробе знаменитости насчитывается немало нарядов от люксовых брендов, впрочем, все чаще исполнительница представляет на себе одежду, которую создали наши дизайнеры. В последней заметке в своем инстаграме Тина Кароль опубликовала образ в трендовых брюках этой осени.

Образ Тины Кароль

Певица сделала серию кадров в фотостудии. За стильные кадры отвечала фотограф Ксения Каргина, которая снимала обложки для украинских глянцев Vogue, Harper's Bazaar, Elle.

Знаменитость надела бежевый топ с вырезами и дополнила образ брюками клеш, которые будут в этом сезоне на пике популярности.

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Минималистичный образ артистка подчеркнула черными босоножками на каблуке. Волосы Тина Кароль выпрямила и сделала фирменную укладку. Визажисты накрасили веки светлыми тенями и подчеркнули взгляд черными стрелками. Макияж довершила коричневая губная помада.

Новые кадры Тины Кароль восхитили поклонников, поэтому в комментариях они написали ей множество комплиментов.

"Невероятно красивая";

"Вы на этой фотосессии такая волшебная. Вам идеально подходит этот красивый образ";

"Какие красивые фото";

"Богиня";

"Просто шикарная, а какие штаны стильные!".



Модный образ Тины Кароль / Фото с инстаграма певицы



Модный образ Тины Кароль / Фото с инстаграма певицы



Модный образ Тины Кароль / Фото с инстаграма певицы



Модный образ Тины Кароль / Фото с инстаграма певицы