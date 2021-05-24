Тина Кароль надела платочек – головной убор этой весны: фото стильного образа

Украинская исполнительница Тина Кароль недавно выпустила собственную коллекцию трендовых головных уборов весны – платок. Моделью стильного изделия стала сама певица, которая не только презентовала головной убор, но и показала стильный летний образ.
Тина Кароль уже второй раз создает коллаборации с брендами. Впервые она представила свою первую коллекцию обуви с украинским брендом Kachorovska под названием "Сама себе праздник", а теперь решила создать модные платки.
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Стильные изделия знаменитость создала совместно с украинским брендом Dolya. Дизайнером стильного головного убора, который носят все мировые модницы, выступила сама певица. Платки, размером 43 х 43, представлены в двух цветах: черном и оранжевом. За авторский платок поклонникам придется заплатить 1550 гривен.
Образ Тины Кароль
Знаменитость сделала серию кадров в фотостудии. За стильные кадры отвечала фотограф Алина Симоненко, которая тесно сотрудничает с Тиной Кароль.
Певица надела белый топ на тонких бретелях и дополнила образ светло-голубыми широкими джинсами с необработанным низом. Нежный летний образ Тина довершила платочком из собственной коллекции оранжевого цвета.
Минималистичный образ артистка украсила золотистыми серьгами и перстнями. Визажисты накрасили веки серыми тенями, а губы нарисовали коричневой помадой.
Новые кадры Тины Кароль восхитили поклонников, поэтому в комментариях они написали ей множество комплиментов.
- "Самая красивая";
- "Просто шикарная";
- "Очень нежная";
- "Просто суперовая";
- "Тиночка, вы богиня";
- "Непревзойденная красавица";
- "Сильно красивая".
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