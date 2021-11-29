Недавно исполнительница Тина Кароль выпустила кроссовки на зиму для своей коллекции. Она представила утепленный вариант обуви имбирного цвета с овчиной. Такие кроссовки идеально подойдут для холодного времени года.

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Украинская поп-певица любит носить не только наряды люксовых и премиальных брендов, но часто ее можно заметить в изделиях от украинских дизайнеров. Накануне блондинка снялась в фотосессии, для которой выбрала безупречную куртку и джинсы, созданные Антоном и Ксением Шнайдерами.

Образ Тины Кароль

Тина Кароль надела бежевый обжатый топ, примерив сверху голубую джинсовую куртку оверсайз с овчиной. На низ знаменитость надела широкие джинсы с глубокими разрезами по бокам. Стоит такая дизайнерская вещь на сайте бренда 9990 гривен.

Тина позировала перед камерами в разных позах, демонстрируя не только свой эффектный образ, но и имбирную обувь, которую она недавно выпустила в продажу.

На новых фотографиях Тина предстала в необычной для себя прическе, в которой она стала в последнее время чаще выходить. Она уложила челку и зачесала белокурые волосы в хвост. На лицо визажисты нанесли светлые тени на веки, черные стрелки и завершили макияж коричневой помадой на губах.



Эффектная фотосессия Тины Кароль / Фото с инстаграма певицы



Эффектная фотосессия Тины Кароль / Фото с инстаграма певицы



Эффектная фотосессия Тины Кароль / Фото с инстаграма певицы



Эффектная фотосессия Тины Кароль / Фото с инстаграма певицы