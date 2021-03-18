В конце 2020 года певица Тина Кароль выпустила свою первую коллекцию обуви совместно с украинским брендом Kachorovska. Теперь знаменитость решила повторить успех и выпустила еще одну коллекцию, на этот раз – весеннюю.

Совместная коллаборация Тины Кароль и основателя бренда Алины Качоровской очаровала многих ценителей изящной и красивой обуви. Продолжая сотрудничество, у бренда появилась капсульная коллекция, состоящая из сабо и микро-сумки в трех оттенках – розовом, желтом и хаки.

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"Одной из главных фишек обуви Tina Karol x Kachorovska является идеальная колодка. Она разработана так, что каблук носить легко и не утомительно, а уникальный ремешок-резинка в сабо подстраивается под любой подъем стопы, визуально делает щиколотку стройнее и изящнее", – отмечает Алина Качоровская.

Ремешок в сабо выложен вручную камнями. Он изготовлен по технологии, которая позволяет ремешку подстраиваться под любой подъем стопы. Сабо изготовлены из износостойкого обувного сатина от одного из крупнейших итальянских производителей текстиля.



Идея коллабороции – любовь к себе

Идея коллаборации Tina Karol x Kachorovska осталась неизменной – это любовь к себе, сформулирована как "Сама себе праздник". Кампейн весенней коллекции – история о принятии различных сторон своей личности.

В представленном видеоролике, который Тина Кароль опубликовала в своем инстаграме, она предстала в нежном голубом соблазнительном платье, презентуя безупречные сабо в цветочный принт.

Сабо уже можно приобрести на официальном сайте бренда Kachorovska. Стоит пара обуви Tina Karol x Kachorovska – 5 200 гривен, а микро-сумка – 1 500 гривен.



Тина Кароль и бренд Kachorovska выпустили совместную коллекцию весенней обуви



Тина Кароль и бренд Kachorovska выпустили совместную коллекцию весенней обуви



Тина Кароль и бренд Kachorovska выпустили совместную коллекцию весенней обуви