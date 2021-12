Скандинавский бренд Marc O'Polo в рамках глобального кампейна "IT'S ON US." вместе с группой TVORCHI представил новую зимнюю коллекцию. Съемка прошла в Васильковских Карпатах. Ландшафт сказочных пейзажей возвращает к главной идее коллекции – единению с природой.

Обратите внимание После смерти Вирджила Абло продажи бренда Off-White увеличились в 18 раз

Главный месседж глобальной кампании – "IT'S ON US." означает, что будущее планеты зависит от каждого из нас, и выбор в пользу осознанного гардероба – маленький, но важный шаг по пути к лучшему будущему.

"Лучший способ классно выглядеть зимой – это вспомнить о многослойности в одежде, хорошо знакомый нам оверсайз. Главное, не бояться самовыражаться и выбирать вещи, которые самим по душе. Тренды постоянно меняются, как и сами предпочтения. Остается неизменным только то, что мы любим добавлять простоту в свой стиль", – комментируют TVORCHI.

Marc O’Polo показывает, что зимний гардероб может быть не только согревающим, но и стильным. Среди вещей коллекции пуховик-трансформер, который можно носить как куртку, и как жилет, спортивные брюки из органического коттона, шапки, шерстяные свитера, теплую верхнюю одежду, защищающую от ветра и влаги, а также обувь.



Группа TVORCHI снялась в коллаборации Marc O'Polo / Фото пресс-службы



Группа TVORCHI снялась в коллаборации Marc O'Polo / Фото пресс-службы



Группа TVORCHI снялась в коллаборации Marc O'Polo / Фото пресс-службы



Группа TVORCHI снялась в коллаборации Marc O'Polo / Фото пресс-службы



Группа TVORCHI снялась в коллаборации Marc O'Polo / Фото пресс-службы