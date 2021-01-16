Теплые платья и асимметрия: тренд этой зимы
Теплые платья должны появиться в гардеробе каждой модницы. Какие модели следует выбирать и с чем их сочетать – читайте в материале.
Многие считают, что трикотажные платья подходят только очень стройным девушкам с идеальными формами. Но это не так, пишет Fashion 24.
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Очаровательные вязаные платья, которые стали трендом зимы 2021 года, может позволить себе каждая представительница. Главное, правильно выбрать фасон, длину наряда и принт. Кроме того, не забывайте об аксессуарах, шарфиках и обуви, которые дополнят ваш образ.
Интересные варианты трикотажных платьев
Длинные вязаные платья
Вязаные к полу или трикотажные платья выглядят изысканно и красиво. Выбирайте вязаное платье свободного кроя, а дополнить его можно кедами или брогами.
Приталенные фасоны с высокими разрезами – выглядят довольно интригующе. В 2021 году можно выбирать платье с интересными вязаными рисунками или с высокой горловиной.
Вязаные платья-свитера
Стильные платья-свитера – не оставят никого равнодушным. Короткая длина платья, свободный крой и элегантный пояс будут отлично смотреться с высокими ботфортами. Носить вязанные платья похожие на свитер можно с пальто или шубкой из искусственного меха.
С чем можно носить такие платья
- кроссовками;
- высокими сапогами;
- парками;
- косухами;
- классическими пальто;
- тренчами.
Модные луки на зиму 2021
На что нужно обратить внимание перед тем, как покупать такие платья:
- силуэт – прямой, облегающий, свободный;
- длину:
- цвет – наиболее универсальными являются черные, бежевые, серые, хаки.
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