Телеведущая Иванна Онуфрийчук стала лицом новой коллекции бренда Darja Donezz: нежные кадры

Модель и ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук стала лицом новой коллекции украинского бренда Darja Donezz. Знаменитость снялась в нежной фотосессии.

Украинский бренд одежды Darja Donezz презентовал новую коллекцию одежды, наполненную игривым настроением. В нее вошли легкие платья, женственные блузы с объемными рукавами и классические брюки. Для создания наряда дизайнер Дарья Донец использовала два вида тканей: шифон и трикотаж.

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Главной героиней кампейна стала ведущая популярного шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук. Именно она вдохновила дизайнера на создание коллекции.

Иванна имеет многолетний опыт модельной карьеры, съемок в музыкальных клипах, рекламных роликах и телевизионных проектах. Также девушка является обладательницей титула принцесса Венского бала в Киеве.

Дарья Донец неоднократно признавалась, что телеведущая для нее является настоящей музой, поскольку ее романтическая натура гармонично коррелирует с той нежностью, которую транслирует бренд Darja Donezz.

Перед камерой фотографа Иванна позировала в наряде розового, черного, синего и белого цвета. Это основная палитра, которая вошла в линейку одежды. Также коллекция наполнена флористическими принтами, которые являются также знаковой чертой бренда.



Роскошная съемка для новой коллекции бренда Darja Donezz / Фото с Insider



Роскошная съемка для новой коллекции бренда Darja Donezz / Фото с Insider



Роскошная съемка для новой коллекции бренда Darja Donezz / Фото с Insider



Роскошная съемка для новой коллекции бренда Darja Donezz / Фото с Insider



Роскошная съемка для новой коллекции бренда Darja Donezz / Фото с Insider

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Роскошная съемка для новой коллекции бренда Darja Donezz / Фото из​ Insider