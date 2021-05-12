Во время пандемии исполнительница выпустила два альбома – Folklore ("Фольклор") в июле и Evermore ("Вечно") – в декабре. Первый был назван альбомом года на "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

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Всемирно известная американская певица получила признание за "огромное влияние на музыку во всем мире, а также за невероятный репертуар и достижения сегодня", – заявили организаторы премии.

Стоит отметить, что Тейлор стала первой женщиной, получившей награду. Предварительным лауреатами были Элтон Джон, Дэвид Боуи и Робби Уильямс.

Образ Тейлор Свифт

На церемонию вручения Тейлор Свифт надела безупречный костюм от итальянского бренда Miu Miu, который расшили драгоценными нитями. Он состоял из топа на тонких бретелях и длинной юбки.

Блондинка распустила волосы и сделала насыщенный макияж. Она накрасила веки темными тенями и черным лайнером. Мейк дополнили губы, ярко накрашенные красной помадой.

Роскошный образ певица довершила серьгами, многочисленными серебристыми кольцами на пальцах и минималистичным браслетом.



Тейлор Свифт в костюме Miu Miu / Фото из инстаграма Just Jared



Тейлор Свифт в костюме Miu Miu / Фото из инстаграма Just Jared