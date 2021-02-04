Большинство модниц уже в ожидании теплых дней, чтобы наконец примерить всю одежду, которая залежалась на полках. Впрочем в начале весны еще рано носить тонкие блузки, поэтому придется еще немного походить в свитерах. Чтобы они выглядели стильно – разбавьте их жакетом такого же цвета.

Источник: Cosmopolitan

Свитер никогда не теряет свою актуальность в рейтингах популярности среди женской одежды.

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Известные фешионисты еще в предыдущие сезоны ввели тренд на ношение свитера или водолазки с жакетом одного и того же цвета. Свитер с высоким горлом особенно актуален, когда на улице прохладно. Если же на улице немного потеплеет, то вместо свитера можно надевать гольф.

Весной в таком наряде с соответствующим низом можно комфортно чувствовать себя на прогулке, культурном мероприятии – в театре, кино, музее. Одежда вполне соответствует деловому стилю. В нем удобно и уютно работать, проводить переговоры с партнерами. Красивый жакет, свитер с высоким горлом придадут образу праздничность.

Жакет и свитер одного цвета можно носить с трендовыми кожаными брюками, джинсами, бермудами или яркими лосинами.

С чем носить свитер с жакетом

С кожаными штанами

Яркий жакет со свитером в тон в паре с трендовыми кожаными брюками – беспроигрышный вариант на весну. Такой аутфит прекрасно подойдет для вечеринки с друзьями или прогулки. Образ идеально дополнят ботинки и небольшая сумка через плечо.



С чем носить свитер с жакетом / Cosmopolitan

Со строгой клеткой

Клетчатые брюки весной будут на пике популярности, и не только они. Оживить ваш образ и сделать его более подходящим для весны сможет свитер и жакет в оттенке фуксия. В новом сезоне не бойтесь экспериментов и смело надевайте яркие цвета.



С чем носить свитер с жакетом / Фото из Pinterest

С джинсами

Монохромное сочетание свитера и жакета подойдет для любых будничных выходов. Дополняйте образ широкими джинсами в паре с сапогами на каблуке, или же джинсами скини с сапогами на массивной подошве. По примеру Джиджи Хадид, жакет может быть не обязательно однотонным.



С чем носить свитер с жакетом / Cosmopolitan

Яркий низ

Если вы планируете посетить вечеринку, то сделайте ставку на яркий низ. Празднично будут смотреться брюки или бермуды с блестками. Чтобы не получилось большой перегрузки, верх выбирайте в нейтральной расцветке – бежевой, серой и нежно-розовой.



С чем носить свитер с жакетом / Cosmopolitan

Игра на контрасте

Выбирая монохромный верх в базовой окраске, создайте внизу акцент с помощью яркого низа. Прекрасно сочетаются розовые брюки с водолазкой и жакетом в бежевой гамме. Такой аутфит подойдет для прогулок в выходной день или свидания.



С чем носить свитер с жакетом / Фото из Pinterest

Total look

Образ в одной цветовой гамме всегда выглядел великолепно. В какой цвет одеться – выбор остается за вами. Это может быть черный, синий, лавандовый, или трендовый розовый. Чтобы наряд не сильно "бросался в глаза", сочетайте вещи одной цветовой гаммы, но разных оттенков – более темный смешивайте с более светлым.



С чем носить свитер с жакетом / Фото из инстаграма

Ставка на белый

Зимой не все решаются носить белый с ног до головы, потому это означает, что весной наступает время осветлять свой гардероб. Модный белый станет отличным решением на теплую и солнечную погоду.

Надевайте белый кашемировый свитер с воротником в паре с белым жакетом и брюками палаццо. В таком аутфите вы будете выглядеть свежо и стильно.



С чем носить свитер с жакетом / Фото из инстаграма