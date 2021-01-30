В новом сезоне на модную арену выходят свитера с декорированной фурнитурой в виде цепочек. Такой свитер выпустил в своей коллекции итальянский бренд Bottega Veneta.

Источник: 24 канал

Если вы еще не нашли праздничного свитера, то советуем обратить внимание на белый или черный джемпер декорированный по вырезу золотистой цепочкой. Свитер с цепочкой знаменитого бренда стоит 39 тысяч гривен.

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Уже весной магазины масс-маркета предложат не менее интересные варианты декорированного свитера, поэтому выбирать будет из чего. Популярный испанский бренд Zara обновляет коллекции одежды трижды в неделю, поэтому среди многообразия представленных нарядов, точно найдется место стильному свитеру в духе Bottega Veneta.



Стильный свитер с декорированной цепочкой

Шерстяной джемпер с расслабленным силуэтом и характерной золотистой цепочкой привлекает внимание своим глубоким декольте. Он украшен ребристыми краями на манжетах и подоле джемпера. Такой свитер идеально подойдет для брюк из экокожи, мини, макси, или плиссированных юбок. Особую праздничность придадут сапоги на высоком каблуке.



Белый свитер идеально подходит к юбке / Фото из инстаграма

Дизайнеры Bottega Veneta также показали шерстяное платье длины миди белого цвета с цепочкой, которую можно использовать в своем гардеробе уже, или в начале весны. Обычное трикотажное платье, украшенное цепочкой, выглядит совершенно иначе и задает другое настроение.



Шерстяное платье Bottega Veneta / Vogue

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли недавно показала интересный вариант черного платья с цепочкой на спине. Присмотритесь также и к такому, не менее интересному варианту платья.