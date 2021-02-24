Светлана Тарабарова поразила сеть смелым костюмом из экокожи: стильный образ
Украинская певица Светлана Тарабарова любит публиковать в сети стильные образы. На этот раз знаменитость похвасталась костюмом из экокожи.
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Популярная певица часто делится в сети милыми кадрами своей семьи и интересными образами. Знаменитость уже восхитила сеть новым снимком в стильном наряде.
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Образ Светланы Тарабаровой
Певица позировала на улице в черном костюме из экокожи украинского бренда Motrya. Светлана примерила жилетку с поясом и колоты. Ее образ дополняли длинные перчатки. Стоимость жилета составляет 3 800 гривен, а колотов – 1 985 гривен.
Под низ Тарабарова надела белую футболку, а такой стильный черный образ дополняли ботинки и черная сумка.
Длинные волосы артистка уложила привычно: распустила и выпрямила. На лице она сделала естественный макияж, который не перенасыщал образ. Светлана подчеркнула глаза светло-коричневыми тенями, а губы накрасила гигиенической помадой.
В подписи к фото Светлана Тарабарова отметила, что уже очень хочет тепла и солнышка. Читатели звезды уже успели прокомментировать ее новый образ:
- "Выглядите шикарно";
- "Солнечная";
- "Образ просто огонь";
- "Милашка";
- "Хорошая такая".
Светлана Тарабарова показала модный образ / Фото с инстаграма
Светлана Тарабарова показала модный образ / Фото с инстаграма
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