Украинская певица Светлана Тарабарова любит публиковать в сети стильные образы. На этот раз знаменитость похвасталась костюмом из экокожи.

Популярная певица часто делится в сети милыми кадрами своей семьи и интересными образами. Знаменитость уже восхитила сеть новым снимком в стильном наряде.

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Образ Светланы Тарабаровой

Певица позировала на улице в черном костюме из экокожи украинского бренда Motrya. Светлана примерила жилетку с поясом и колоты. Ее образ дополняли длинные перчатки. Стоимость жилета составляет 3 800 гривен, а колотов – 1 985 гривен.

Под низ Тарабарова надела белую футболку, а такой стильный черный образ дополняли ботинки и черная сумка.

Длинные волосы артистка уложила привычно: распустила и выпрямила. На лице она сделала естественный макияж, который не перенасыщал образ. Светлана подчеркнула глаза светло-коричневыми тенями, а губы накрасила гигиенической помадой.

В подписи к фото Светлана Тарабарова отметила, что уже очень хочет тепла и солнышка. Читатели звезды уже успели прокомментировать ее новый образ:

"Выглядите шикарно";

"Солнечная";

"Образ просто огонь";

"Милашка";

"Хорошая такая".



Светлана Тарабарова показала модный образ / Фото с инстаграма



Светлана Тарабарова показала модный образ / Фото с инстаграма