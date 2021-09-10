Супермодель Коко Роша надела костюм от украинского бренда, фото роскошного образа

33-летняя канадская модель не впервые надевает наряды от украинского бренда. Коко Роша поддерживает дизайнеров со всего мира. На этот раз она показала поклонникам стильные кадры, примерив костюм от бренда Marianna Senchina.

Знаменитая манекенщица, которая сегодня, 10 сентября, празднует день рождения, недавно отправилась на вечеринку в штате Пенсильвания, что в США.

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Для выхода она выбрала безупречный розовый аутфит от украинского дизайнера Марианны Сенчины. Ее фирменным стилем являются наряды в горошек, рюши и банты, которые подчеркивают женственность. Брендом, который был создан в 2015 году руководят две сестры – Марианна и Наталья. Наряды этой марки примерило немало знаменитостей, среди которых Рианна и Дуа Липа.



Наряды из весенне-летней коллекции украинского бренда / Фото с сайта Marianna Senchina

Образ Коко Роши

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Модель Коко Роша примерила на вечеринку льняной жакет cross-body с пышными рукавами. Данное изделие несколько нестандартное, поскольку не застегивается на пуговицы, а завязывается сзади на бант.

Дополнением к жакету стала мини-юбка розового цвета с накладными карманами. Модель надела костюм из новой коллекции весна – лето 2021. Жакет на сайте стоит 16 400 гривен, а юбка – 9 400 гривен.

Коко Роша дополнила образ белыми сапогами, заплела волосы в пучок, а на лице сделала эффектный макияж. Стильные кадры знаменитость сделала на капоте машины, позируя на фоне голубого неба.



Фото образа Коко Роши/ Фото з НВ Life